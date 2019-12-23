В ГПУ заявили о непричастности к выдаче Азербайджану оппозиционного блогера Исаева

Фото: Эльвин Исаев (radiosvoboda.org/)

ГПУ не проводила расследование по делу Исаева

Генеральная прокуратура Украины не принимала решения о депортации в Азербайджан оппозиционного блогера Эльвина Исаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио.Свобода".

В ГПУ заявили, что им неизвестно какие преступления инкриминируют Исаеву, так как Генпрокуратура не берет участие в расследовании.

"Генеральной прокуратурой решение о выдаче Эльвина Исаева в Азербайджан не принималось, и его фактическая передача по результатам экстрадиционной процедуры не осуществлялась", - сообщили в ГПУ.

Ранее РБК-Украина писало, что Исаев жил в России с 1998 года, он получил гражданство в 2001 году. В августе 2019 года Исаева задержали, впоследствии суд в Санкт-Петербурге принял решение о выдворении блогера из России и лишил его гражданства России, признав паспорт недействительным (через некоторое время это решение было отменено). Семья Исаева связывала его задержание в России и судебное решение с публикациями в блоге. В них он критиковал руководство Азербайджана, называл президента Ильхама Алиева диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане.

Напомним, 15 декабря миграционная служба Украины сообщила, что Исаева депортировали в Азербайджан. Исаева арестовали на основании решения суда в Баку 14 декабря, однако по какой статье открыто дело против блогера - власти Азербайджана не сообщают. В миграционной службе сообщили, что он был депортирован за нарушение иммиграционного законодательства Украины.

Отметим, в 2018 году на президентских выборах в Азербайджане четвертый раз подряд победил действующий президент страны Ильхам Алиев.