На виборах в Азербайджані перемагає правляча партія

ОБСЄ вже розкритикувала вибори за порушення при підрахунку голосів
На виборах в Азербайджані перемагає партія чинного президента Ільхама Алієва. Про це заявив голова ЦВК Азербайджану Мазахір Панахов, передають місцеві ЗМІ.
Повідомляється, що згідно з попередніми результатами, кандидати від правлячої партії "Новий Азербайджан" отримали 70 з 125 місць у парламенті. При цьому партія Алієва тільки зміцнила свої позиції в порівнянні з попереднім скликанням.
Водночас, як заявив координатор місії спостерігачів ОБСЄ Артур Герасимов, порушення при підрахунку ставлять під питання чесність парламентських виборів.
"Значні порушення під час підрахунку голосів в ході виборів змусили сумніватися в чесності результатів виборів", - сказав він на прес-конференції.
За офіційними даними, в позачергових виборах до парламенту взяли участь 47,81% виборців
Нагадаємо, раніше в Польщі назвали дату президентських виборів. За словами маршала Сейму Ельжбети Вітек, вибори президента відбудуться 10 травня 2020 року. У разі необхідності другий тур голосування проведуть через два тижні - 24 травня. Початок виборчої кампанії оголосять в офіційному друкованому виданні польського Кабміну.