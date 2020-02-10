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На виборах в Азербайджані перемагає правляча партія

Новини » Політика     10.02.2020 - 14:38
На виборах в Азербайджані перемагає правляча партія
Фото: вибори в Азербайджані (trend.az)

ОБСЄ вже розкритикувала вибори за порушення при підрахунку голосів

На виборах в Азербайджані перемагає партія чинного президента Ільхама Алієва. Про це заявив голова ЦВК Азербайджану Мазахір Панахов, передають місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що згідно з попередніми результатами, кандидати від правлячої партії "Новий Азербайджан" отримали 70 з 125 місць у парламенті. При цьому партія Алієва тільки зміцнила свої позиції в порівнянні з попереднім скликанням.

Водночас, як заявив координатор місії спостерігачів ОБСЄ Артур Герасимов, порушення при підрахунку ставлять під питання чесність парламентських виборів.

"Значні порушення під час підрахунку голосів в ході виборів змусили сумніватися в чесності результатів виборів", - сказав він на прес-конференції.

За офіційними даними, в позачергових виборах до парламенту взяли участь 47,81% виборців

Нагадаємо, раніше в Польщі назвали дату президентських виборів. За словами маршала Сейму Ельжбети Вітек, вибори президента відбудуться 10 травня 2020 року. У разі необхідності другий тур голосування проведуть через два тижні - 24 травня. Початок виборчої кампанії оголосять в офіційному друкованому виданні польського Кабміну.

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