В Польше назвали дату президентских выборов

Фото: заседание польского Сейма (flickr.com/premierrp)

Выборы президента Польши состоятся весной 2020 года

Маршал польского Сейма Эльжбета Витек в среду, 5 февраля, объявила дату проведения президентских выборов в Польше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское Радио".

По словам Витек, выборы президента Польши состоятся 10 мая 2020 года. В случае необходимости второй тур голосования проведут через две недели - 24 мая.

Начало избирательной кампании объявят в официальном печатном издании польского Кабмина не позже, чем завтра.

Отмечается, что о намерении участвовать в президентской гонке уже заявили вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блонская с "Гражданской платформы", лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, представитель Wiosna Роберт Бєдронь, Кшиштоф Босак из "Конфедерации" и журналист Кшиштоф Головня.

Действующий президент Польши Анджей Дуда, который находится на посту с 2015 года, пока не объявил о желании баллотироваться на второй срок.

Напомним, ранее сообщалось, что оппозиционная польская партия "Гражданская платформа" выбрала на съезде кандидата в президенты. В ходе тайного голосования кандидатом на выборах была избрана депутат и заместитель спикера Сейма Малгожата Кидава-Блонская.

Кроме того, в августе прошлого года возможными лидерами президентской гонки в Польше называли действующего президента Анджея Дуду, бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска, председателя социал-демократической партии Wiosna Роберта Бедроня и польского актера, музыканта и основателя движения Kukiz'15 Павла Кукиза.