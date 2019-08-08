Выборы в Раду: 14 кандидатов в депутаты не получили ни одного голоса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

11 из них баллотировались в округе №51

На выборах в Верховную раду Украины 14 кандидатов в депутаты не получили ни одного голоса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чесно".

Как сообщается, среди этих 14 кандидатов-мажоритарщиков, которые шли на выборы как самовыдвиженцы, 11 кандидатов в 51-м округе (Донецкая область) и трое - в 105-м (Луганская область).

"Это означает, что и сами кандидаты не проголосовали за себя, ведь многие из них жили даже не в пределах округа, а в Киеве и других областях. Поэтому они даже не имели возможности это сделать. Такая характеристика свидетельствует о том, что эти кандидаты зарегистрированы как технические", - говорится в сообщении.

Так, в 51 округе без поддержки избирателей остались: Игорь Житинский, Игорь Карбан, Олег Кроха, Андрей Олейник, Леся Остапенко, Алина Ромашкина, Александр Степаненко, Дмитрий Чанов, Марина Черенкова, Юрий Шморгун, Владимир Ясиновский; в 105 округе: Владимир Никитченко, Дарья Подгорная, Иван Смольников.

Также сообщается, что по одному голосу получили 11 кандидатов, по два голоса получили 4 кандидата, а по три голоса получили 4 кандидата.

Напомним, в Покровске в Донецкой области в одном из домов обнаружили бюллетени с внеочередных выборов народных депутатов Украины, которые были заполнены сразу за трех кандидатов. По закону такие бюлетени считаются испорченными, потому что в них стоит больше, чем одна метка.