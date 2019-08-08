Вибори в Раду: 14 кандидатів у депутати не отримали жодного голосу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

11 з них балотувалися в окрузі №51

На виборах у Верховну раду України 14 кандидатів у депутати не отримали жодного голосу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чесно".

Як повідомляється, серед цих 14 кандидатів-мажоритарників, які йшли на вибори як самовисуванці, 11 кандидатів в 51-му окрузі (Донецька область) та троє - у 105-му (Луганська область).

"Це означає, що і самі кандидати не проголосували за себе, адже багато з них жили навіть не в межах округу, а у Києві та інших областях. Тому вони навіть не мали можливості це зробити. Така характеристика свідчить про те, що ці кандидати зареєстровані як технічні", - йдеться у повідомленні.

Так, у 51 окрузі без підтримки виборців залишилися: Ігор Житинський, Ігор Карбан, Олег Кроха, Андрій Олійник, Леся Остапенко, Аліна Ромашкіна, Олександр Степаненко, Дмитро Чанів, Марина Черенкова, Юрій Шморгун, Володимир Ясинівський; у 105 окрузі: Володимир Нікітченко, Дарина Підгірна, Іван Смольников.

Також повідомляється, що по одному голосу отримали 11 кандидатів, по два голоси отримали 4 кандидата, а по три голоси отримали 4 кандидата.

Нагадаємо, у Покровську у Донецькій області в одному з будинків виявили бюлетені з позачергових виборів народних депутатів України, які були заповнені відразу за трьох кандидатів. За законом такі бюлетені вважаються зіпсованими, тому що в них є більше, ніж одна позначка.