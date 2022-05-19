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Есть выбор. Данилов рассказал, что ждет людей на Донбассе после освобождения

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

После освобождения Донбасса от российской оккупации у местного населения будет выбор. В частности, остаться и жить по украинским законам или выбрать другую страну для жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова для "НВ".

По словам Данилова, у тех, кто взял оружие и воюет против Украины, будет выбор.

"Надо помнить, что у нас есть четко зафиксированные границы 1991 года, международные и признанные. Эти границы к нам вернутся. Те люди, которые не хотят жить по законам нашей страны, могут выбрать любую другую страну для жизни, мир свободный, или оставаться здесь, уважать украинские законы и Конституцию. У людей в Луганской и Донецкой областях есть выбор", - отметил он.

Напомним, ранее Данилов заявил, что Россия не меняла планы по уничтожению Украины, и пытается сделать это с помощью "гауляйтеров", которые остаются в стране после бегства бывшего президента Виктора Януковича.

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