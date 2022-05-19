Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення

Після звільнення Донбасу від російської окупації у місцевого населення буде вибір. Зокрема, залишитися і жити за українськими законами або обрати іншу країну для життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова для "НВ" .

За словами Данілова, у тих, хто взяв зброю і воює проти України, буде вибір.

"Треба пам'ятати, що у нас є чітко зафіксовані кордони 1991 року, міжнародні і визнані. Ці кордони до нас повернуться. Ті люди, які не хочуть жити за законами нашої країни, можуть вибрати будь-яку іншу країну для життя, світ вільний, або залишатися тут, поважати українські закони і Конституцію. У людей в Луганській і Донецькій областях є вибір", - зазначив він.