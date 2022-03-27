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"Вы же с арабами в хороших отношениях": Зеленский упрекнул Россию за попытки сорвать посевную

Фото: Львов после ракетного обстрела 26 марта (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский обвинил Россию в попытках сорвать посевную кампанию и оставить без продовольствия многие дружественные Москве страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства.

"По какой-то причине вчера прилетело 6 ракет во Львов. Что-то там военизированное они искали такое, что прилетело 6 ракет. Бьют по различным складам и нефтебазам, прекрасно понимая, что сейчас посевная. Какое отношение это имеет (даже если говорить о демилитаризации) к посевной? Украина кормит часть Европы и пол Арабского мира. Вы же с арабами в хороших отношениях", – заявил Зеленский.

В результате двух ракетных ударов накануне жилые дома во Львове не пострадали. Однако, значительный ущерб нанесен инфраструктуре города. В частности, полностью уничтожена одна из баз нефтепродуктов.

К слову, Роскомнадзор запретил российским медиа публиковать интервью Зеленского.

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