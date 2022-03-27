"Ви ж з арабами в хороших взаєминах": Зеленський дорікнув Росії за спроби зірвати посівну

"З якоїсь причини вчора прилетіло 6 ракет по Львову. Щось там воєнізоване вони шукали таке, що прилетіло 6 ракет. Б'ють по різних складах і нафтобазах, прекрасно розуміючи, що зараз посівна. Який стосунок це має (навіть якщо говорити про демілітаризацію) до посівної? Україна годує частину Європи і половину Арабського світу. Ви ж з арабами в хороших взаєминах", – заявив Зеленський.

Унаслідок двох ракетних ударів напередодні житлові будинки у Львові не постраждали. Однак, значні збитки завдані інфраструктурі міста. Зокрема, повністю знищена одна з баз нафтопродуктів.