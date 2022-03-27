RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ви ж з арабами в хороших взаєминах": Зеленський дорікнув Росії за спроби зірвати посівну

Фото: Львів після ракетного обстрілу 26 березня (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський звинуватив Росію у спробах зірвати посівну кампанію та залишити без продовольства чимало дружніх Москві країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави.

"З якоїсь причини вчора прилетіло 6 ракет по Львову. Щось там воєнізоване вони шукали таке, що прилетіло 6 ракет. Б'ють по різних складах і нафтобазах, прекрасно розуміючи, що зараз посівна. Який стосунок це має (навіть якщо говорити про демілітаризацію) до посівної? Україна годує частину Європи і половину Арабського світу. Ви ж з арабами в хороших взаєминах", – заявив Зеленський.

Унаслідок двох ракетних ударів напередодні житлові будинки у Львові не постраждали. Однак, значні збитки завдані інфраструктурі міста. Зокрема, повністю знищена одна з баз нафтопродуктів.

До слова, Роскомнадзор заборонив російським медіа публікувати інтерв'ю Зеленського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЛьвівВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України