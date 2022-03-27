"Вы же с арабами в хороших отношениях": Зеленский упрекнул Россию за попытки сорвать посевную

"По какой-то причине вчера прилетело 6 ракет во Львов. Что-то там военизированное они искали такое, что прилетело 6 ракет. Бьют по различным складам и нефтебазам, прекрасно понимая, что сейчас посевная. Какое отношение это имеет (даже если говорить о демилитаризации) к посевной? Украина кормит часть Европы и пол Арабского мира. Вы же с арабами в хороших отношениях", – заявил Зеленский.

В результате двух ракетных ударов накануне жилые дома во Львове не пострадали. Однако, значительный ущерб нанесен инфраструктуре города. В частности, полностью уничтожена одна из баз нефтепродуктов.