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"Ви ж з арабами в хороших взаєминах": Зеленський дорікнув Росії за спроби зірвати посівну

Новость на русском →
Неділя 27 березня 2022 20:49
"Ви ж з арабами в хороших взаєминах": Зеленський дорікнув Росії за спроби зірвати посівну Фото: Львів після ракетного обстрілу 26 березня (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський звинуватив Росію у спробах зірвати посівну кампанію та залишити без продовольства чимало дружніх Москві країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави.

"З якоїсь причини вчора прилетіло 6 ракет по Львову. Щось там воєнізоване вони шукали таке, що прилетіло 6 ракет. Б'ють по різних складах і нафтобазах, прекрасно розуміючи, що зараз посівна. Який стосунок це має (навіть якщо говорити про демілітаризацію) до посівної? Україна годує частину Європи і половину Арабського світу. Ви ж з арабами в хороших взаєминах", – заявив Зеленський.

Унаслідок двох ракетних ударів напередодні житлові будинки у Львові не постраждали. Однак, значні збитки завдані інфраструктурі міста. Зокрема, повністю знищена одна з баз нафтопродуктів.

До слова, Роскомнадзор заборонив російським медіа публікувати інтерв'ю Зеленського.

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