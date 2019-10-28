ВВС США вывели на орбиту секретные спутники для военных экспериментов

ВВС США запустили несколько ранее неизвестных малых спутников с борта секретного американского мини-шаттла X-37B. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Челнок возвратился на Землю 27 октября и приземлился в Космическом центре имени Кеннеди (мыс Канаверал, штат Флорида) после рекордных 780 суток на орбите.

"С сегодняшней успешной посадкой X-37B завершил самый длительный полет и успешно выполнил все задачи миссии", - сказал директор управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальден.

Корабль два года проводил в космосе военные эксперименты.

До этого момента Минобороны США не сообщало о запуске спутников, в каталоге на специализированном сайте ВВС они тоже не значатся. Нет этих спутников и на сайте ООН по вопросам космического пространства NASA.

Беспилотный орбитальный самолет X-37B разработан компанией Boeing в интересах ВВС США. Подробное назначение и спектр решаемых аппаратом задач не разглашаются. Согласно официальной формулировке Пентагона, X-37 предназначен для отработки технологий многоразовых космических аппаратов, а также проведения экспериментов с возвратом их результатов на землю. Аппарат может доставлять на орбиту и обратно до 900 килограммов груза.

Напомним, 18 октября две женщины-астронавтки впервые в истории одновременно вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 октября NASA запустила ракету-носитель со спутником ICON, предназначенный для изучения ионосферы Земли.