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ВВС Израиля ударили по сектору Газа

Новости » В мире     30.01.2020 - 01:40
ВВС Израиля ударили по сектору Газа
Иллюстративное фото (flickr.com/idfonline)

В ответ на запуск ракеты из сектора Газа израильские ВВС нанесли удары по военным целям ХАМАС

Израильские военные засекли пуск одного снаряда из сектора Газа в сторону Израиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Ранее вечером сообщалось, что сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в киббуце Киссуфим на юге Израиля.

"Одна ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля", - заявили в ЦАХАЛ.

В ответ на запуск ракеты израильские ВВС нанесли удары по военным целям палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа.

Израильские самолеты атаковали несколько объектов ХАМАС, в том числе оружейные склады и подземную инфраструктуру группировки.

Напомним, 24 января боевые самолеты Израиля ответили на запущенные из сектора Газы надувные шары с взрывчаткой и нанесли несколько авиаударов. Источники в службах безопасности Израиля утверждали, что боевые самолеты атаковали посты вооруженного ответвления Хамаса в центре и на юге сектора Газы.

Ранее израильские войска застрелили трех палестинцев, которые бросили в них взрывчатку после попытки пересечь границу с территории Газы.

РБК-Украина писало, что армия обороны Израиля сообщила об удачном удар по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в четверг, 16 января. Атака стала ответом на запуск в сторону территории страны воздушных шаров с взрывчаткой.

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