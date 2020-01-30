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ВПС Ізраїлю вдарили по сектору Газа

Новини » В світі     30.01.2020 - 01:40
ВПС Ізраїлю вдарили по сектору Газа
Ілюстративне фото (flickr.com/idfonline)

У відповідь на запуск ракети з сектора Газа ізраїльські ВПС завдали ударів по військових цілях ХАМАС

Ізраїльські військові засікли пуск одного снаряда з сектора Газа в бік Ізраїлю. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ізраїльської армії.

Раніше ввечері повідомлялося, що сигнали оповіщення про можливий ракетний обстріл прозвучали в кіббуці Кіссуфім на півдні Ізраїлю.

"Одна ракета була випущена із сектора Газа в бік Ізраїлю", - заявили в ЦАХАЛ.

У відповідь на запуск ракети, ізраїльські ВПС завдали ударів по військових цілях палестинського руху ХАМАС у південній частині сектора Газа.

Ізраїльські літаки атакували кілька об'єктів ХАМАС, у тому числі збройові склади і підземну інфраструктуру угруповання.

Нагадаємо, 24 січня бойові літаки Ізраїлю відповіли на запущені із сектору Гази надувні кулі з вибухівкою і нанесли декілька авіаударів. Джерела у безпекових службах Ізраїлю стверджвали, що бойові літаки атакували пости збройного відгалуження ХАМАС у центрі та на півдні сектору Гази.

Раніше ізраїльські війська застрелили трьох палестинців, які кинули в них вибухівку після спроби перетнути кордон з території Гази.

РБК-Україна писало, що армія оборони Ізраїлю повідомила про вдалий удар по інфраструктурі палестинського руху ХАМАС у четвер, 16 січня. Атака стала відповіддю на запуск у бік території країни повітряних куль з вибухівкою.

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