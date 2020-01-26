Авиация Израиля ударила по сектору Газы

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О пострадавших не сообщается

Боевые самолеты Израиля ответили на запущенные из сектора Газы надувные шары с взрывчаткой и нанесли несколько авиаударов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Источники в службах безопасности Израиля утверждают, что боевые самолеты атаковали посты вооруженного ответвления Хамаса в центре и на юге сектора Газы.

В настоящее время информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Ответственность за атаку взяли на себя Вооруженные силы Израиля заявив, что и впредь будут уничтожать “террористическую деятельность, направленную против Израиля и его народа”.

Напомним, израильские войска во вторник застрелили трех палестинцев, которые бросили в них взрывчатку после попытки пересечь границу с территории Газы.

РБК-Украина писало, что армия обороны Израиля сообщила об удачном удар по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в четверг, 16 января. Атака стала ответом на запуск в сторону территории страны воздушных шаров с взрывчаткой.

Напомним, ранее по территории Израиля из сектора Газа были запущены четыре ракеты. Две из них были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол" на юге Израиля.