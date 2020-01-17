ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Израиль поразил подземную инфраструктуру движения ХАМАС в секторе Газа

Новости » Происшествия     17.01.2020 - 03:09
Израиль поразил подземную инфраструктуру движения ХАМАС в секторе Газа
Фото: удар по ХАМАСу (Adel Hana / Getty images)

Израильская армия таким образом ответила на предыдущие атаки со стороны ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила об удачном ударе по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в четверг, 16 января. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter израильской армии.

Речь идет об атаке на подземные объекты движения ХАМАС, признанного в Израиле террористической группировкой. Атака стала ответом на запуск в сторону территории страны воздушных шаров со взрывчаткой.

"Террористы в секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой в израильские здания. В ответ боевой вертолет Армии обороны Израиля нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС", - говорится в сообщении.

Также истребители армии Израиля поразили несколько военных объектов ХАМАС в ответ на запуск четырех ракет по израильской территории, который состоялся ранее в тот же день.

Напомним, ранее по территории Израиля из сектора Газа были запущены четыре ракеты. Две из них были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол" на юге Израиля.

Из сектора Газа по Израилю выпустили четыре ракеты Армия Израиля ответила на ракетный обстрел со стороны ХАМАСа
Новости Украины Сектор ГазаХАМАСИзраиль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь