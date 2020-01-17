Израиль поразил подземную инфраструктуру движения ХАМАС в секторе Газа

Фото: удар по ХАМАСу (Adel Hana / Getty images)

Израильская армия таким образом ответила на предыдущие атаки со стороны ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила об удачном ударе по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в четверг, 16 января. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter израильской армии.

Речь идет об атаке на подземные объекты движения ХАМАС, признанного в Израиле террористической группировкой. Атака стала ответом на запуск в сторону территории страны воздушных шаров со взрывчаткой.

"Террористы в секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой в израильские здания. В ответ боевой вертолет Армии обороны Израиля нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС", - говорится в сообщении.

Также истребители армии Израиля поразили несколько военных объектов ХАМАС в ответ на запуск четырех ракет по израильской территории, который состоялся ранее в тот же день.

Напомним, ранее по территории Израиля из сектора Газа были запущены четыре ракеты. Две из них были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол" на юге Израиля.