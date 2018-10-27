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ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа

Новости » Происшествия    27.10.2018 - 01:49
Иллюстративное фото (flickr.com/idfonline)
Иллюстративное фото (flickr.com/idfonline)

Это стало ответными мерами на выпущенные ракеты со стороны палестинцев

Авиация Израиля нанесли удары по целям в Секторе Газа после ракетного обстрела со стороны палестинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу армии Израиля.

В пресс-службе заявили, что вертолеты и самолеты вооруженных сил Израиля начали атаковать "террористические цели в секторе Газа".

Бомбардировки стали ответными действиями на 14 выпущенных ракет со стороны палестинских боевиков по территории Израиля. В пресс-службе заявили, что восемь из них были перехвачены при помощи системы противоракетной обороны "Железный купол".

Также сообщается, что с момента начала ответных ударов в приграничных районах Израиля возобновили сирены тревоги, что сообщают жителей о новых обстрелах.

После этого армия Израиля сообщила, что со стороны сектора Газа было выпущено еще 2 новых ракеты. Они также были сбиты при помощи "Железного купола".

"Мы продолжаем наносить удары по террористическим целям в Газе", - заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что израильская авиация ударила по восьми объектам в секторе Газа. Под авиаудар попали здания, в которых, по данным израильской армии, производились боеприпасы.

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