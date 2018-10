ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа

Это стало ответными мерами на выпущенные ракеты со стороны палестинцев

Авиация Израиля нанесли удары по целям в Секторе Газа после ракетного обстрела со стороны палестинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу армии Израиля.

В пресс-службе заявили, что вертолеты и самолеты вооруженных сил Израиля начали атаковать "террористические цели в секторе Газа".

Бомбардировки стали ответными действиями на 14 выпущенных ракет со стороны палестинских боевиков по территории Израиля. В пресс-службе заявили, что восемь из них были перехвачены при помощи системы противоракетной обороны "Железный купол".

On the bottom right of the screen, the Iron Dome fires missiles to intercept rockets fired from #Gaza towards homes in #Israel. 8/14 rockets fired from Gaza were successfully intercepted by the soldiers operating the Iron Dome. pic.twitter.com/eX4usJyvnE