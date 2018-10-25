Израильская авиация ударила по восьми объектам в секторе Газа

Фото: авиация Израиля (flickr.com/idfonline)

Обмен ударами нарушил недельное затишье в секторе Газа

Утром 25 октября израильская военная авиация ударила по восьми объектам в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посты Армии обороны Израиля в Twitter.

Сообщается, что под авиаудар попали здания, в которых, по данным израильской армии, производились боеприпасы. Также военные уточнили, что удар был нанесен в ответ на выпущенные по территории Израиля снаряды, которые были отражены системой противоракетной обороны.

Отметим, обмен ударами нарушил недельное затишье в секторе Газа. На данный момент о жертвах не сообщается, однако уточняется, что была поражена тренировочная база ХАМАС.

WATCH: Our fighter jets strike 8 Hamas targets in #Gaza, including a munitions manufacturing site. The strikes were in response to the projectile launched from Gaza at #Israel. pic.twitter.com/RGw19kBLHk — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) October 25, 2018

Напомним, до этого 17 октября израильские ВВС в ответ на пуск ракеты атаковали сектор Газа. Как сообщали израильские СМИ, с территории сектора Газа запустили две ракеты, одна из которых упала в море, вторая попала в южную часть города Беэр-Шева и взорвалась во дворе жилого дома.

После взаимного обмена ударами Израиль закрыл два КПП на границе с сектором Газа.