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Израильская авиация ударила по восьми объектам в секторе Газа

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 08:29
Фото: авиация Израиля (flickr.com/idfonline)
Фото: авиация Израиля (flickr.com/idfonline)

Обмен ударами нарушил недельное затишье в секторе Газа                      

Утром 25 октября израильская военная авиация ударила по восьми объектам в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посты Армии обороны Израиля в Twitter.

Сообщается, что под авиаудар попали здания, в которых, по данным израильской армии, производились боеприпасы. Также военные уточнили, что удар был нанесен в ответ на выпущенные по территории Израиля снаряды, которые были отражены системой противоракетной обороны.

Отметим, обмен ударами нарушил недельное затишье в секторе Газа. На данный момент о жертвах не сообщается, однако уточняется, что была поражена тренировочная база ХАМАС.

 

Напомним, до этого 17 октября израильские ВВС в ответ на пуск ракеты атаковали сектор Газа. Как сообщали израильские СМИ, с территории сектора Газа запустили две ракеты, одна из которых упала в море, вторая попала в южную часть города Беэр-Шева и взорвалась во дворе жилого дома.

После взаимного обмена ударами Израиль закрыл два КПП на границе с сектором Газа.

 

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Новости Украины Сектор ГазаИзраильавиаудары
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