ВПС Ізраїлю завдають ударів по сектору Газа

Це стало заходами на випущені ракети з боку палестинців
Авіація Ізраїлю завдали ударів по цілях у Секторі Газа після ракетного обстрілу з боку палестинців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу армії Ізраїлю.
У прес-службі заявили, що вертольоти і літаки збройних сил Ізраїлю почали атакувати "терористичні цілі в секторі Газа".
Бомбардування стали відповідними діями на 14 випущених ракет з боку палестинських бойовиків з території Ізраїлю. У прес-службі заявили, що вісім з них були перехоплені за допомогою системи протиракетної оборони "Залізний купол".
On the bottom right of the screen, the Iron Dome fires missiles to intercept rockets fired from #Gaza towards homes in #Israel. 8/14 rockets fired from Gaza were successfully intercepted by the soldiers operating the Iron Dome. pic.twitter.com/eX4usJyvnE— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 26 жовтня 2018 р.
Також повідомляється, що з моменту початку ударів у відповідь в прикордонних районах Ізраїлю відновили сирени тривоги, що повідомляють жителів про нові обстріли.
Після цього армія Ізраїлю повідомила, що з боку сектора Газа було випущено ще 2 нових ракети. Вони також були збиті за допомогою "Залізного купола".
"Ми продовжуємо завдавати удари по терористичних цілях у Газі", - заявили в прес-службі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ізраїльська авіація вдарила по восьми об'єктах у секторі Газа. Під удар потрапили будівлі, в яких, за даними ізраїльської армії, вироблялися боєприпаси.