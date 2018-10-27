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ВПС Ізраїлю завдають ударів по сектору Газа

Новини » Надзвичайні події    27.10.2018 - 01:49
Ілюстративне фото (flickr.com/idfonline)
Ілюстративне фото (flickr.com/idfonline)

Це стало заходами на випущені ракети з боку палестинців

Авіація Ізраїлю завдали ударів по цілях у Секторі Газа після ракетного обстрілу з боку палестинців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу армії Ізраїлю.

У прес-службі заявили, що вертольоти і літаки збройних сил Ізраїлю почали атакувати "терористичні цілі в секторі Газа".

Бомбардування стали відповідними діями на 14 випущених ракет з боку палестинських бойовиків з території Ізраїлю. У прес-службі заявили, що вісім з них були перехоплені за допомогою системи протиракетної оборони "Залізний купол".

Також повідомляється, що з моменту початку ударів у відповідь в прикордонних районах Ізраїлю відновили сирени тривоги, що повідомляють жителів про нові обстріли.

Після цього армія Ізраїлю повідомила, що з боку сектора Газа було випущено ще 2 нових ракети. Вони також були збиті за допомогою "Залізного купола".

"Ми продовжуємо завдавати удари по терористичних цілях у Газі", - заявили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ізраїльська авіація вдарила по восьми об'єктах у секторі Газа. Під удар потрапили будівлі, в яких, за даними ізраїльської армії, вироблялися боєприпаси.

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Новини України Сектор ГазаІзраїльВВС
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