ВПС Ізраїлю завдають ударів по сектору Газа

Це стало заходами на випущені ракети з боку палестинців

Авіація Ізраїлю завдали ударів по цілях у Секторі Газа після ракетного обстрілу з боку палестинців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу армії Ізраїлю.

У прес-службі заявили, що вертольоти і літаки збройних сил Ізраїлю почали атакувати "терористичні цілі в секторі Газа".

Бомбардування стали відповідними діями на 14 випущених ракет з боку палестинських бойовиків з території Ізраїлю. У прес-службі заявили, що вісім з них були перехоплені за допомогою системи протиракетної оборони "Залізний купол".

On the bottom right of the screen, the Iron Dome fires missiles to intercept rockets fired from #Gaza towards homes in #Israel. 8/14 rockets fired from Gaza were successfully intercepted by the soldiers operating the Iron Dome. pic.twitter.com/eX4usJyvnE