ВВС Израиля нанесли авиаудар по сектору Газа

В ходе эскалации конфликта Израиля и сектора Газа, израильские ВВС нанесли в четверг удар по объекту палестинской группировки, действующей в секторе Газа. Об этом собщила в Twitter официальный представитель израильской армии Авихай Эдри.

До этого, согласно заявлению Армии обороны Израиля в Twitter, воздушные шары "со взрывчаткой были запущены с территории Газы по гражданским лицам в Израиле".

"Военный самолет (ВВС Израиля, - ред.) нанес удар по позиции боевиков, которые ранее осуществили запуск (горящих, - ред.) воздушных шаров из северной части сектора Газа в направлении Израиля", - написал Эдри.

Напомним, что конфликт Израиля и сектора Газа произошел из-за обстрела селения Мишмерет к юго-востоку от Нетании, в результате которого пострадали шестеро человек.

После этого Нетаньяху предоставил Дональду Трампу план решения сирийского кризиса и улетел в Израиль. Он также заявил, что ответит на действия сектора Газа.

РБК-Украина писала, высокопоставленный чиновник ХАМАС, заявил, что ракетный обстрел Израиля был заказан Ираном. ХАМАС дал свое благословение на ракетную атаку, чтобы сорвать предвыборную кампанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Чиновник утверждает, Иран приказал, чтобы группа "Исламский джихад" действовала из Газы для проведения атаки.