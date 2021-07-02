UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ВВС Израиля атаковали оружейный завод боевиков в Секторе Газа: ответ на поджоги ХАМАС

Автор: Наталья Скороход

Военно-воздушные силы Израиля подвергли бомбардировке оружейный завод боевиков ХАМАС в секторе Газа после полуночи в четверг. Как заявили Силы обороны Израиля, это было ответом на новую волну поджогов воздушных взрывных шаров на юге Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В армии заявили, что это место использовалось террористической организацией ХАМАС для разработки и изготовления оружия.

"Удар был нанесен в ответ на поджог аэростата на территории Израиля. Армия обороны Израиля будет решительно реагировать на все попытки террора со стороны сектора Газа", - уточнили военные Израиля.

Сообщений о жертвах пока не поступало.

До этого ранее 1 июля из Газы были запущены зажигательные шары, которые привели к четырем пожарам возле израильских городов вдоль южной границы.

По данным пожарно-спасательной службы, большинство пожаров были небольшими и не опасными, и их удалось быстро взять под контроль, прежде чем был нанесен значительный ущерб.

Напомним, что боевики ХАМАС и раньше обстреливали Израиль воздушными шарами со взрывчаткой. В итоге пожарные тушили четыре крупных пожара на юге страны.

Ранее сообщалось, что в Израиле подсчитали убытки от ракетных обстрелов и вандализма. Там повреждены квартиры и жилые дома на сумму около 77 миллионов долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль