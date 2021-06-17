В Израиле вспыхнули пожары после обстрелов боевиков из Сектора Газа

В Израиле спасатели тушили четыре крупных пожара, которые вспыхнули на юге страны. Это произошло после запусков из Сектора Газа воздушных шаров с взрывчаткой.

Пожары возникли в районе Эшколь. В заявлении пожарно-спасательной службы Израиля говорится, что они были небольшими и не представляли опасности для близлежащих населенных пунктов.

К сожалению, в Израиле люди привыкли к таким явлениям.

"К сожалению, мы к этому привыкли. Наш район остается напряженным", - сказал фермер из района, где происходили пожары.

Известно, что пожары начались во вторник после обстрелов. В этот день было сожжено более 3 акров лимонных полей, принадлежащих кибуцу Нир Ам, и почти акр клементиновых деревьев. Также были сожжены пшеничные поля и мандариновые сады. В общей сложности пострадало более 30 акров земли.

Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам ХАМАС в Газе после полуночи в среду в ответ на поджоги во вторник, в результате которых в южных приграничных городах произошло 26 пожаров.