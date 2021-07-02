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ВПС Ізраїлю атакували збройовий завод бойовиків у Секторі Газа: відповідь на підпали ХАМАС

Автор: Наталья Скороход

Військово-повітряні сили Ізраїль піддали бомбардуванню збройовий завод бойовиків ХАМАС в Секторі Газа після півночі в четвер. Як заявили Сили оборони Ізраїлю, це було відповіддю на нову хвилю підпалів повітряних вибухових куль на півдні Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

В армії заявили, що це місце використовувалося терористичною організацією ХАМАС для розробки та виготовлення зброї.

"Удар був нанесений у відповідь на підпал аеростату на території Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю буде рішуче реагувати на всі спроби терору з боку сектора Газа", - уточнили військові Ізраїлю.

Повідомлень про жертви поки не надходило.

До цього раніше 1 липня з Гази були запущені запальні кулі, які призвели до чотирьох пожеж біля ізраїльських міст уздовж південного кордону.

За даними пожежно-рятувальної служби, більшість пожеж були невеликими та не небезпечними, їх вдалося швидко взяти під контроль, перш ніж було завдано значної шкоди.

Нагадаємо, що бойовики ХАМАС і раніше обстрілювали Ізраїль повітряними кулями з вибухівкою. У результаті пожежники гасили чотири великі пожежі на півдні країни.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі підрахували збитки від ракетних обстрілів і вандалізму. Там пошкоджені квартири і житлові будинки на суму близько 77 мільйонів доларів.

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Ізраїль