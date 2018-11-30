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ВВС Бельгии перехватили российские Су-27 над Балтийским морем

Новости » Политика    30.11.2018 - 08:40
ВВС Бельгии перехватили российские Су-27 над Балтийским морем
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Это уже третий инцидент над Балтикой за последние десять дней

Бельгийские военные самолеты F-16, участвующие в миссии НАТО по воздушному патрулированию стран Балтии, провели перехват российских истребителей Су-27 над Балтийским морем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерство обороны королевства.

Как сообщалось, бельгийцы подняли в воздух свои машины, поскольку россияне не предоставили план полета. О районе перехвата или количестве машин с обеих сторон не сообщается.

В мирное время под "перехватом" подразумевается сближение и визуальный осмотр военными самолетами замеченных на радаре воздушных целей.

Отмечается, что это уже третий инцидент над Балтикой за последние десять дней.

Напомним, два российских бомбардировщика Су-24 трижды пролетели над бельгийским командно-штабным кораблем Godetia, который входит в шестерку противоминных кораблей сил НАТО в Балтийском море.

Также сообщалось, что истребители ВВС Германии в составе Миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии 21 ноября три раза вылетали с эстонской авиабазы на перехват четырех российских военных самолетов.

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