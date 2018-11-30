ВПС Бельгії перехопили російські Су-27 над Балтійським морем

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Це вже третій інцидент над Балтикою за останні десять днів

Бельгійські військові літаки F-16, які беруть участь у місії НАТО з повітряного патрулювання країн Балтії, провели перехоплення російських винищувачів Су-27 над Балтійським морем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерство оборони королівства.

Як повідомлялося, бельгійці підняли в повітря свої машини, оскільки росіяни не надали план польоту. Про районі перехоплення або кількості машин з обох сторін не повідомляється.

В мирний час під "перехопленням" мається на увазі зближення і візуальний огляд військовими літаками помічених на радарі повітряних цілей.

Наголошується, що це вже третій інцидент над Балтикою за останні десять днів.

Hier, les #F16s @beairforce, actuellement déployés dans la région de la Baltique afin de préserver l intégrité de l'espace aérien @NATO, ont intercepté des avions de combat Flanker russes sans plan de vol. Protéger votre sécurité, c'est notre mission @BelgiumDefence, pic.twitter.com/76KFAj2nY2 — Belgian Air Force (@BeAirForce) November 29, 2018

Нагадаємо, два російські бомбардувальники Су-24 тричі пролетіли над бельгійським командно-штабним кораблем Godetia, який входить в шістку протимінних кораблів сил НАТО в Балтійському морі.

Також повідомлялося, що винищувачі ВПС Німеччини у складі Місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії 21 листопада три рази вилітали з естонської авіабази на перехоплення чотирьох російських військових літаків.