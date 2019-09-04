ВВП-варранты Украины подорожали до исторического максимума

Котировки ВВП-варрантов Украины, которые были выпущены в ходе реструктуризации странового долга в конце 2015 года, выросли до исторического максимума - 92,4% от номинала. Об этом РБК-Украина сообщили участники рынка.

Котировки растут на фоне планов правительства Украины достичь ускорения роста ВВП в 2020 году до 5% и до 7% в последующие годы.

Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий отметил, что при условии таких темпов роста Украина в 2022-2026 годах должна будет заплатить по ВВП-варрантам, выпущенным по номиналу на 3,24 млрд долларов, в сумме около 9 млрд долларов.

Паращий заявил, что сам он не верит в такие темы роста экономики Украины, хотя и не и исключает такой возможности. "Иностранные инвесторы тоже не верят - и это хорошо. Потому что если правительство серьезно видит перспективы такого роста, то ему нужно как можно быстрее идти в гости к иностранным инвесторам, которые держат наши ВВП-варранты, и предлагать обмен на другие ценные бумаги (например, на еврооблигации с фиксированной ставкой купона и длительным сроком погашения)", - написал аналитик на своей странице в Facebook.

Напомним, ВВП-варранты были выпущены в рамках долговой операции, которую в конце 2015 года провела тогдашний министр финансов Украины Наталья Яресько. По условиям операции, выплаты по варрантам состоятся не раньше 2021 года и только в случае, если украинский ВВП вырастет на 35% - до 125,4 млрд долларов.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство хотело бы видеть в Украине рост ВВП минимум на 5-7% в год, чтобы понемногу приближаться к развитым странам.