ВВП України в II кварталі 2018 року виріс на 3,6%, - Держстат

Порівняно з I кварталом 2018 ВВП зріс ще на 0,9%

В Україні реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) в II кварталі 2018 року порівняно з II кварталом 2017 року виріс на 3,6%. Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби статистики України.

Повідомляється, що реальний ВВП в II кварталі 2018 порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) збільшився на 0,9%, а в порівнянні з II кварталом 2017 - на 3,6%.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ВВП України в I кварталі 2018 року зріс на 3,1%.

Відзначимо, в липні Національний банк України (НБУ) зберіг прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 3,4% в 2018 році. У Нацбанку вважають, що основною рушійною силою економічного зростання залишиться приватне споживання, яке в цьому році посилиться завдяки збереженню високих темпів зростання реальних зарплат на тлі активних міграційних процесів.

Сприятливі умови торгівлі, відновлення промислового виробництва і розширення доступу українських експортерів на зовнішні ринки дозволять скоротити негативний внесок чистого експорту у ВВП.