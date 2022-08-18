Ввозили позашляховики під виглядом гуманітарної допомоги: організаторів схеми затримали
У Житомирі співробітники СБУ заблокували масштабну схему продажу автомобілів, які ввозилися в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними слідства, зловмисники незаконно продавали кросовери й джипи з-за кордону в якості гуманітарної допомоги нібито для ЗСУ.
До організації схеми причетні підозрювані з Житомира та Бердичева. Для прикриття своїх оборудок фігуранти зареєстрували на підставну особу фіктивну благодійну організацію.
Прикриваючись документами, зловмисники ввозили в Україну транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги. Після цього автомобілі з нульовим розмитненням вони продавали українським військовим та представникам місцевих волонтерських організацій, які допомагають бійцям тероборони та ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому затримали підозрюваного, який завозив автомобілі, військову амуніцію та гуманітарну допомогу з нульовим розмитненням з метою подальшого перепродажу.
Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканку Києва, яка співпрацювала з ФСБ РФ і передавала їм дані про українських військових.
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