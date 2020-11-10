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Ввоз товаров для оборонки могут упростить: комитет нацбезопасности поддержал закон

Украина, Вторник 10 ноября 2020 17:11
Ввоз товаров для оборонки могут упростить: комитет нацбезопасности поддержал закон
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров предлагает с 2021 года упростить ввоз составляющих для оборонной продукции. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал принятие соответствующего законопроекта №3558.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады.

"Члены комитета приняли решение предложить комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который определен главным по подготовке и предварительному рассмотрению проекта, рекомендовать Верховной раде в первом чтении принять законопроект за основу", - указано в сообщении.

Напомним, в начале июня Кабинет министров внес в Верховную раду соответствующий законопроект.

Предлагается освободить от налогообложения ввозной пошлиной составляющие (материалы, узлы, агрегаты, оборудование и комплектующие изделия), которые импортируют на таможенную территорию Украины для использования в производстве, ремонте и эксплуатации продукции оборонного назначения.

Подчеркнем, если составляющие для оборонки происходят или ввозятся с территории государства-оккупанта (агрессора) и/или с оккупированной территории Украины, они не освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Как писало РБК-Украина, в конце мая 2015 года импорт продукции для оборонного госзаказа освободили от налогообложения.

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