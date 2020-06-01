Ввоз товаров для оборонки могут упростить: Кабмин внес в Раду закон

Такие составляющие предлагают не облагать ввозной пошлиной с 2021 года
В Украине с 2021 года могут упростить ввоз составляющих для оборонной продукции. Кабинет министров внес в Верховную раду соответствующий законопроект.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Законопроект №3558 "О внесении изменений в статью 287 Таможенного кодекса (об упрощении ввоза составляющих для продукции оборонного назначения)" зарегистрировали в парламенте 28 мая, однако его текст появился только сегодня.
Указано, что сейчас закон обрабатывают в комитете.
Предлагается освободить от налогообложения ввозной пошлиной составляющие (материалы, узлы, агрегаты, оборудование и комплектующие изделия), которые импортируют на таможенную территорию Украины для использования в производстве, ремонте и эксплуатации продукции оборонного назначения.
При этом речь идет о продукции, заказчиком которой является государственный заказчик, которого определил Кабмин. Правительство определяет также порядок ввоза и целевого использования таких товаров для оборонки.
Подчеркнем, если составляющие для оборонки происходят или ввозятся с территории государства-оккупанта (агрессора) и/или с оккупированной территории Украины, то они не освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной
Предлагается установить, что закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Напомним, в конце марта комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал основные показатели государственного оборонного заказа.
Как писало РБК-Украина, в конце мая 2015 года импорт продукции для оборонного госзаказа освободили от налогообложения.
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Автор: Юлия Струк