Ввезення товарів для оборонки можуть спростити: комітет нацбезпеки підтримав закон

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабінет міністрів пропонує з 2021 року спростити ввезення складових для оборонної продукції. Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав ухвалення відповідного законопроекту №3558.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"Члени комітету ухвалили рішення запропонувати комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду проекту, рекомендувати Верховній раді в першому читанні прийняти законопроект за основу", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, на початку червня Кабінет міністрів вніс у Верховну раду відповідний законопроект.

Пропонується звільнити від оподаткування ввізним митом складові (матеріали, вузли, агрегати, обладнання та комплектуючі вироби), які імпортують на митну територію України для використання у виробництві, ремонті та експлуатації продукції оборонного призначення.

Підкреслимо, якщо складові для оборонки відбуваються або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) і/або з окупованої території України, вони не звільняються від оподаткування ввізним митом.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня 2015 року імпорт продукції для оборонного держзамовлення звільнили від оподаткування.