Если не ввести полное нефтяное эмбарго, война придет в Европу, - Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, напомнил Европе об опасности со стороны России и призвал европейцев отказаться от российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение Михаила Подоляка.

"Когда мы говорили, что" Северный поток-2 " - это вопрос безопасности, нам говорили:"Давайте не спекулировать безопасностью, когда речь идет о бизнесе". Сегодня мы говорим: если не ввести полное нефтяное эмбарго, рано или поздно война придет в Европу. Времени колебаться больше нет", - написал Подоляк.