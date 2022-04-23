Якщо не запровадити повне нафтове ембарго, війна прийде у Європу, - Подоляк

"Коли ми казали, що "Північний потік-2" - це питання безпеки, нам говорили: "Давайте не спекулювати безпекою, коли йдеться про бізнес". Сьогодні ми кажемо: якщо не запровадити повне нафтове ембарго, рано чи пізно війна прийде у Європу. Часу вагатися більше немає", - написав Подоляк.