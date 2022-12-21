Введення автоматизованих систем мониторингу викидів потрібно перенести на післявоєнний час, - ЕВА

У ЕВА наголосили: війна створює ряд факторів, які ускладнюють практичну реалізацію вимог проєкту постанови.

"По-перше, встановлення автоматизованих систем моніторингу на об’єкти, які перебувають під постійним ризиком бути пошкодженими ударами ворога або очікують на реконструкцію/виведення з експлуатації, є економічно недоцільним. По-друге, існують значні труднощі із залученням значних інвестицій, імпортом обладнання та пошуком підрядних організацій для проведення робіт в умовах високих безпекових ризиків", - пояснили в асоціації.

Експерти підкреслили: фактично, проект постанови пропонує підхід, який лежить в основі Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди, яка серед іншого має запровадити нові європейські екологічні стандарти - висновки найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ).

"Автоматизовані системи моніторингу викидів - лише один із елементів реформи промислового забруднення. Саме висновки НДТМ визначають, чи потребує та чи інша установка автоматизованого моніторингу і якими мають бути вимоги до нього. Відтак, логічно, що спершу потрібно сформувати законодавчу базу для комплексної імплементації Директиви 2010/75/ЄС, оприлюднити та затвердити, як це передбачено Севільським процесом, висновки НДТМ, і вже потім встановлювати автоматизовані системи моніторингу на реконструйовані об’єкти", - підкреслили в ЕВА.

У асоціації також звернули увагу уряду на той факт, що промислові підприємства України значно постраждали від російського терору, а частина зупинилася через ряд чинників, пов'язаних з війною.

Так, за 9 місяців війни металургійна галузь втратила понад 50% свого потенціалу, понад половина об'єктів енергоінфраструктури пошкоджено або знищено: тільки на поверхове відновлення енергооб′єктів потрібно щонайменше 1,5 млрд євро.

"Про відновлення промисловості зараз мова взагалі не йде –- передусім, компанії намагаються, окрім постійної гуманітарної допомоги та підтримки ЗСУ, забезпечувати мінімальну життєдіяльність підприємств в умовах постійної загрози ракетних ударів. Бізнес-спільнота високо цінує останні регуляторні зміни, спрямовані на підтримку бізнесу у вигляді відтермінування посилення екологічних вимог та звільнення від сплати податків, і сподівається, що ідея з обов′язковим встановлення дорогого вимірювального обладнання вартістю майже 5,8 млрд гривень на застарілі та напівзнищені об′єкти все ж буде перенесена на етап повоєнного відновлення", - зауважила координатор комітету промислової екології та сталого розвитку асоціації Ольга Бойко.

Нагадаємо, раніше президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков також заявив, що впровадження системи автоматизованого контролю за викидами у тому вигляді, в якому пропонує Міндовкілля, не відповідає європейським нормам, яким Україна зобов'язалася дотримуватись.