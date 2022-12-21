Введение автоматизированных систем мониторинга выбросов следует перенести на послевоенное время, - ЕВА

В ЭВА подчеркнули: война создает ряд факторов, усложняющих практическую реализацию требований проекта постановления.

"Во-первых, установка автоматизированных систем мониторинга на объекты, которые находятся под постоянным риском быть поврежденными ударами врага или ожидают реконструкцию/вывод из эксплуатации, экономически нецелесообразна. Во-вторых, существуют значительные трудности с привлечением значительных инвестиций, импортом оборудования и поиском подрядных организаций для проведения работ в условиях высоких рисков безопасности", - пояснили в ассоциации.

Эксперты подчеркнули: фактически проект постановления предлагает подход, который лежит в основе Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах, которая, в частности, должна ввести новые европейские экологические стандарты - выводы лучших доступных технологий и методов управления (НДТМ).

"Автоматизированные системы мониторинга выбросов - лишь один из элементов реформы промышленного загрязнения. Именно выводы НДТМ определяют, требует ли та или иная установка автоматизированного мониторинга и какими должны быть требования к нему. Следовательно, логично, что сначала нужно сформировать законодательную базу для комплексной имплементации Директивы 20 /75/ЕС, обнародовать и утвердить, как это предусмотрено Севильским процессом, выводы НДТМ, и уже потом устанавливать автоматизированные системы мониторинга на реконструируемые объекты", - подчеркнули в ЭВА.

В ассоциации также обратили внимание правительства на тот факт, что промышленные предприятия Украины значительно пострадали от российского террора, а часть остановилась из-за ряда факторов, связанных с войной.

Так, за 9 месяцев войны металлургическая отрасль потеряла более 50% своего потенциала, более половины объектов энергоинфраструктуры повреждены или уничтожены: только на поверхностное восстановление энергообъектов требуется не менее 1,5 млрд евро.

"О восстановлении промышленности сейчас речь вообще не идет - прежде всего, компании пытаются, кроме постоянной гуманитарной помощи и поддержки ВСУ, обеспечивать минимальную жизнедеятельность предприятий в условиях постоянной угрозы ракетных ударов. Бизнес-сообщество высоко ценит последние регуляторные изменения, направленные на поддержку бизнеса в виде отсрочки усиления экологических требований и освобождения от уплаты налогов, и надеется, что идея по обязательной установке дорогостоящего измерительного оборудования стоимостью почти 5,8 млрд гривен на устаревшие и полууничтоженные объекты все же будет перенесена на этап послевоенного восстановления", - отметила координатор комитета промышленной экологии и устойчивому развитию ассоциации Ольга Бойко.

Напомним, ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков также заявил, что внедрение системы автоматизированного контроля за выбросами в том виде, в котором предлагает Минокружение, не отвечает европейским нормам, которым Украина обязалась соблюдать.