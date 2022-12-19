Система контролю за викидами, яку пропонує Мінприроди, має корупційні ризики, - експерт

Впровадження системи автоматизованого контролю за викидами у тому вигляді, в якому пропонує Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів, не відповідає європейським нормам, яким Україна зобов'язалася дотримуватись. Проект несе значні корупційні ризики, тому має бути відкликаний.

За його словами, система, яку пропонує Мінприроди, не повністю відповідає європейській практиці, адже спочатку потрібно ухвалити закон про найкращі доступні технології та методи (НДТМ), та впровадити європейські вимоги - причому так, як це відбувалося у Східній Європі, де були передбачені різні вимоги для різних країн, галузей і навіть компаній, виходячи з економічної доцільності.

"Міндовкілля ж просто вириває з трансформації нашої промисловості під європейські стандарти один якийсь елемент, робить його абсолютно нездійсненним за різними параметрами - і пропонує впровадити. При тому, що цей проект передбачає навіть жорсткіше регулювання, ніж навіть у Європі. І, природно , впроваджувати це підприємствам пропонують за власний кошт", - наголосив він.

За попередніми підрахунками, на впровадження такої системи необхідно щонайменше 6 мільярдів гривень.

"Я дуже боюся, що в цьому є корупційна складова, тому що вимоги про введення цієї системи прописуватимуться у дозволах на викиди. А оскільки різні компанії отримують ці дозволи в індивідуальному порядку - я думаю, що підхід буде диверсифікований, що завжди створює передумови для корупції", - заявив Каленков.

На його думку, крім того, що ініціатива Мінприроди є несвоєчасною і несе потенційні корупційні ризики, вона не наближає Україну до трансформації за європейськими екологічними стандартами.

"Це має бути зроблено на рівні законів, а не підзаконних актів. Тому ми закликаємо Кабінет міністрів і народних депутатів прибрати цю ініціативу, а замість неї - провести системні зміни в природоохоронній політиці держави. Подібне хаотичне внесення проектів може лише нашкодити промисловості та економіки", - резюмував експерт.