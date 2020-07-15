ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Введение сбора за вылет не повлияет на цену авиабилетов, - Криклий

Киев, Среда 15 июля 2020 15:23
Введение сбора за вылет не повлияет на цену авиабилетов, - Криклий
Фото: аэропорт "Киев" (facebook.com airportkiev)
Автор: Игорь Литвиненко

Ранее данный вопрос регулировался постановлением Кабмина

Цена на авиабилеты не будет повышаться после введения в Украине сбора за вылет пассажиров. Ранее все авиакомпании также осуществляли данный сбор.

Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, до этого данный вопрос регулировался постановлением Кабинета министров.

"Это иногда создавало определенную угрозу, что не все перевозчики хотели платить и обращались в судебные инстанции. Но отмечу, что и иностранные компании и наши авиаперевозчики осуществляли эти авиасборы. Поэтому на подорожании билетов это не должно отразиться", - сообщил Криклий.

Напомним, 13 июля Верховная рада приняла во втором чтении закон, которым вводится налог с авиаперевозчиков за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины. За каждого пассажира будет взиматься сбор в 0,5 долларов на внутренних рейсах, и 2 доллара - на международных.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская авиация сможет вернуться к докризисному режиму работу в течение двух лет.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины авиасообщениесбор
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь