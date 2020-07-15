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Введення збору за виліт не вплине на ціну авіаквитків, - Криклій

Київ, Середа 15 липня 2020 15:23
Введення збору за виліт не вплине на ціну авіаквитків, - Криклій
Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com airportkiev)
Автор: Игорь Литвиненко

Раніше дане питання регулювалося постановою Кабміну

Ціна на квитки не буде підвищуватися після введення в Україні збору за виліт пасажирів. Раніше всі авіакомпанії також здійснювали цей збір.

Про це на брифінгу заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до цього дане питання регулювалося постановою Кабінету міністрів.

"Це іноді створювало певну загрозу, що не всі перевізники хотіли платити і зверталися в судові інстанції. Але зазначу, що й іноземні компанії і наші авіаперевізники здійснювали ці авіазбори. Тому на подорожчання квитків це не повинно відбитися", - повідомив Криклій.

Нагадаємо, 13 липня Верховна рада прийняла у другому читанні закон, яким запроваджується податок з авіаперевізників за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України. За кожного пасажира буде стягуватися збір у 0,5 доларів на внутрішніх рейсах, і 2 долара - на міжнародних.

Раніше РБК-Україна писало, що українська авіація зможе повернутися до докризового режиму роботу протягом двох років.

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