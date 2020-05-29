Введение пошлины на дизтопливо приведет к тотальному удорожанию, - эксперт

Повышение акцизов на сжиженный газ и введения пошлины на дизтопливо повлечет повышение цен на топливо на заправках и тотальное подорожание, в частности продуктов.

Об этом заявила партнер ЮФ Sayenko Kharenko Анжела Махинова в эфире телеканала Україна24, передает РБК-Украина.

"Сначала подорожает топливо на заправках, это почувствует, бесспорно, каждое физическое лицо, покупая на заправке топливо. Понятно, что это же топливо покупают перевозчики, которые доставляют хлеб, перевозчики, которые доставляют сырье для производства хлеба и других продуктов. Поэтому, насколько я понимаю схему, как работает вся экономика, будут потери соответственно от производителя до конечного потребителя. Это на всех звеньях и этапах произойдет подорожание продукта. И наконец мы это все увидим на полках магазинов, все подорожает. Проезд подорожает, продукты подорожают, одежда подорожает", - сказала Махинова.

Эксперт также отметила, принятие правительством решения относительно повышения акцизов на топливо в условиях нынешнего кризиса будет иметь негативные последствия для отечественной промышленности и экономики государства в целом.

"Потеряет в первую очередь украинская промышленность, украинские физические лица, особенно это негативно и опасно в условиях пандемии, когда у нас критически теряются рабочие места, становятся предприятия, каждая копейка на счету. Поэтому, бесспорно, это катастрофические последствия для украинской экономики", - сказала Махинова.

Напомним, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев подчеркнул, что введение пошлины на импортное дизтопливо приведет к росту цен на него и негативно отразится на аграриях, которые являются ключевым его потребителем.

Ранее Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики 22 мая отложила принятие решения относительно акцизов и квот на сжиженный газ и дизельное топливо до следующего заседания.