Минэкономики отложило принятие решения по акцизам и квотам на сжиженный газ и дизтопливо

Фото: заправка авто (freepik com)

Введение пошлины на импортируемое дизтопливо, по мнению экспертов, приведет к росту цен для потребителей

Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономического развития и торговли сняла с повестки дня рассмотрение вопроса о дополнительных акцизах и квотах на сжиженный газ и дизельное топливо. В министерстве отмечают, что решение требует доработки и будет включено в повестку дня следующего заседания комиссии.

Об этом сообщает "Главком", передает РБК-Украина.

Как отмечает издание, ранее подконтрольные Игорю Коломойскому "Укртатнафта" и "Укрнафта" (а также "Укргаздобыча") подали совместное заявление в Министерство экономики с требованием ввести пошлину на импорт сжиженного года и дизельного топлива. Компании Коломойского хотят, чтобы ввели импортные пошлины в размере 8,46% в этом году, с последующим увеличением каждый год - до 25,4% с 2024 года.

Как ранее писало РБК-Украина, по мнению президента Нефтегазовой ассоциации Украины Нели Приваловой, введение пошлины на импортируемое дизтопливо приведет к росту цен для потребителей.

"Введение пошлин, по экспертным оценкам, безусловно, приведет к увеличению розничных цен для конечных потребителей. Поскольку пошлины лягут в себестоимость готовых нефтепродуктов, соответственно, будут увеличивать розничную цену для конечных потребителей", - сказала Привалова.

Ранее заместитель директора ООО "Консалтинговая группа А-95" Артем Куюн, заявил, что повышение акциза на сжиженный газ и введение пошлины на дизтопливо выгодно олигарху Игорю Коломойскому, который контролирует Кременчугский НПЗ (его оператором является "Укртатнафта")

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Автор: Александра Диденко