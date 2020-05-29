Запровадження мита на дизпаливо призведе до тотального здорожчання, - експерт

Підняття акцизів на скраплений газ та введення мита на дизпаливо спричинить підвищення цін на паливо на заправках та тотальне здорожчання, зокрема продуктів.

Про це заявила партнер ЮФ Sayenko Kharenko Анжела Махінова в ефірі телеканалу Україна24, передає РБК-Україна.

"Спочатку подорожчає пальне на заправках, це відчує, безперечно, кожна фізична особа, купуючи на заправці пальне. Зрозуміло, що це ж пальне купують перевізники, які доставляють хліб, перевізники, які доставляють сировину для виробництва хліба та інших продуктів. Тому, наскільки я розумію схему, як працює вся економіка, будуть втрати відповідно від виробника до кінцевого споживача. Це на всіх ланках і етапах відбудеться здорожчання продукту. І кінець кінцем ми це всі побачимо на полицях магазинів, все здорожчає. Проїзд здорожчає, харчі здорожчають, одяг здорожчає", - сказала Махінова.

Експерт також наголосила, ухвалення урядом рішення щодо підвищення акцизів на паливо в умовах нинішньої кризи матиме негативні наслідки для вітчизняної промисловості та економіки держави в цілому.

"Втратить в першу чергу українська промисловість, українські фізичні особи, особливо це негативно і небезпечно в умовах пандемії, коли у нас критично втрачаються робочі місця, стають підприємства, кожна копійка на рахунку. Тому, безперечно, це катастрофічні наслідки для української економіки", - сказала Махінова.

Нагадаємо, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов підкреслив, що введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін на нього і негативно відіб'ється на аграріях, які є ключовим його споживачем.

Раніше Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономіки 22 травня відклала ухвалення рішення щодо акцизів і квот на скраплений газ і дизельне паливо до наступного засідання.