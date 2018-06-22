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Введение налога на выведенный капитал может привести к потерям бюджета, - Гройсман

НовостиФинансы    22.06.2018 - 11:40
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

По словам премьера, налоговая система Украины должна быть комплексно пересмотрена

Налоговая система Украины должна быть комплексно пересмотрена. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы правительства, введение налога на выведенный капитал приведет к значительным потерям бюджета.

"На встрече с экспертной средой я обсуждал, что налоговая система Украины должна быть комплексно пересмотрена. Не с точки зрения самих ставок налогов... Возможно, рассмотреть вопрос о налоге на выведенный капитал, но в чем вопрос. Вопрос заключается в том, что введение этого налога на выведенный капитал может привести в следующем году или в году введения к значительным потерям бюджета. Налог на выведенный капитал - идея хорошая, но очень важно, чтобы она была посчитана так, чтобы мы не получили определенного финансового кризиса", - заявил Гройсман.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на доработке президентского законопроекта о налоге на выведенный капитал.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Владимир Гройсман, Налоги, Госбюджет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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