Запровадження податку на виведений капітал може призвести до втрат бюджету, - Гройсман

За словами прем'єра, податкова система України має бути комплексно переглянута

Податкова система України має бути комплексно переглянута. Про це під час години запитань до уряду повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови уряду, запровадження податку на виведений капітал призведе до значних втрат бюджету.

"На зустрічі з експертним середовищем я обговорював, що податкова система України має бути комплексно переглянута. Не з точки зору самих ставок податків… Можливо, розглянути питання щодо податку на виведений капітал, але в чому є питання. Питання є в тому, що запровадження цього податку на виведений капітал може призвести в наступному році чи в році запровадження до значних втрат бюджету. Податок на виведений капітал - ідея хороша, але дуже важливо, щоб вона була порахована так, щоб ми не отримали певної фінансової кризи", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) наполягає на доопрацюванні президентського законопроекту про податок на виведений капітал.