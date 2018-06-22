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Запровадження податку на виведений капітал може призвести до втрат бюджету, - Гройсман

НовиниФінанси    22.06.2018 - 11:40
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

За словами прем'єра, податкова система України має бути комплексно переглянута

Податкова система України має бути комплексно переглянута. Про це під час години запитань до уряду повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови уряду, запровадження податку на виведений капітал призведе до значних втрат бюджету.

"На зустрічі з експертним середовищем я обговорював, що податкова система України має бути комплексно переглянута. Не з точки зору самих ставок податків… Можливо, розглянути питання щодо податку на виведений капітал, але в чому є питання. Питання є в тому, що запровадження цього податку на виведений капітал може призвести в наступному році чи в році запровадження до значних втрат бюджету. Податок на виведений капітал - ідея хороша, але дуже важливо, щоб вона була порахована так, щоб ми не отримали певної фінансової кризи", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) наполягає на доопрацюванні президентського законопроекту про податок на виведений капітал.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Володимир Гройсман, Податки, Держбюджет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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