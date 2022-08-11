Введение налога на импорт может привести к росту контрабанды, - эксперт

"Контрабанда - зло само по себе. Но сейчас ее возможный рост добавит давление на наличный валютный рынок, ослабив положительный эффект от этого шага (введение налога на импорт, - ред.)", - считает эксперт.

Также, по его словам, дополнительная налоговая нагрузка придавит деловую активность в Украине.

Напомним, ранее инициативу по "импортному" налогу раскритиковал член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский. По его словам, это решение приведет к росту инфляции и росту объемов контрабанды, в то время, как украинская промышленность может окончательно прийти в упадок.

В свою очередь, исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко заявила, что от введения налога на импорт пострадает как украинский бизнес, продукция которого потеряет конкурентоспособность как на мировом рынке, так и населения, которому придется платить больше за товары и услуги.