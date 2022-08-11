Введення податку на імпорт може призвести до росту контрабанди, - експерт

"Контрабанда - зло сама по собі. Але зараз її можливе зростання додасть тиску на готівковий валютний ринок, послабивши позитивний ефект від цього кроку (введення податку на імпорт, - ред.)", - вважає експерт.

Також, за його словами, додаткове податкове навантаження пригнітить ділову активність в Україні.

Нагадаємо, раніше ініціативу щодо "імпортного" податку розкритикував член президії ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський. За його словами, це рішення призведе до росту інфляції та зростання обсягів контрабанди, в той час, як українська промисловість може остаточно занепасти.

Своєю чергою, виконавчий директор ЕВА Ганна Деревʼянко заявила, що від введення податку на імпорт постраждає як український бізнес, продукція якого втратить конкурентоспроможність на світовому ринку, так і населення, якому доведеться платити більше за товари і послуги.