ua ru
Вс, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Импортный налог" может привести к росту офшорных схем, - аналитик

Новина українською →
Воскресенье 14 августа 2022 15:28
"Импортный налог" может привести к росту офшорных схем, - аналитик Фото: "импортный налог" приведет к росту офшорных схем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Новая инициатива правительства, согласно которой импортерам придется платить в бюджет 10-процентную "комиссию" из каждой покупке валюты в оплату импортных поставок, приведет к росту числа "серых" схем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансового аналитика Алексея Куща.

"Достичь поставленной цели - уменьшить отток валюты, - не удастся. Потому что импортеры будут занижать стоимость по импортным контрактам, закрывая платежи через офшорные схемы, а на таможне - увеличатся взятки", - отметил Кущ.

Введение нового налога аналитик считает непродуманным и нуждающимся в доработке.

"Это абсолютно бессмысленное нововведение. У нас есть система импортных пошлин, которыми в принципе гораздо лучше регулировать поступление импортных товаров с точки зрения экономического развития. Например, на высокотехнологичное оборудование, на критический импорт можно делать нулевые ставки. А на некритический, на какие - то предметы роскоши - ставить высокие проценты", - пояснил эксперт.

Схожего мнения придерживается и директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский: он убежден, что налог на импорт приведет к росту контрабанды.

В свою очередь старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай высказал предостережение, что эта инициатива придавит деловую активность и приведет к переходу импортеров в "тень".

Читайте РБК-Украина в Google News
Валютный рынок
NEWS
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей