Введение электронных дневников и журналов в школах. Кабмин принял решение
Фото: Кабмин принял решение по электронному документообороту в учебных заведениях (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине введут электронные журналы и дневники в школах. Кабмин принял соответствующее решение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение правительства.
Это решение позволяет установить электронный документооборот и автоматизировать работу по сбору и обработке данных от учебных заведений. А также ввести электронные дневники и журналы.
Кабмин утвердил положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента".