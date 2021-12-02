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Введение электронных дневников и журналов в школах. Кабмин принял решение

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 15:52
Введение электронных дневников и журналов в школах. Кабмин принял решение Фото: Кабмин принял решение по электронному документообороту в учебных заведениях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине введут электронные журналы и дневники в школах. Кабмин принял соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение правительства.

Это решение позволяет установить электронный документооборот и автоматизировать работу по сбору и обработке данных от учебных заведений. А также ввести электронные дневники и журналы.

Кабмин утвердил положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента".

Напомним, в мае МОН запустил мобильное приложение "Всеукраинская школа онлайн".

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