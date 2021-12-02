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Введення електронних щоденників та журналів в школах. Кабмін ухвалив рішення

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 15:52
Введення електронних щоденників та журналів в школах. Кабмін ухвалив рішення Фото: Кабмін прийняв рішення щодо електронного документообігу в закладах освіти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні введуть електронні журнали та щоденники в школах. Кабмін прийняв відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення уряду.

Це рішення дозводить встановити електронний документообіг та автоматизувати роботу зі збору та опрацювання даних від закладів освіти. А також ввести електронні щоденники та журнали.

Кабмін затвердив положення про програмно-апаратний комплекс "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту".

Нагадаємо, у травні МОН запустив мобільний додаток "Всеукраїнська школа онлайн".

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