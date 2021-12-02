Введення електронних щоденників та журналів в школах. Кабмін ухвалив рішення
Фото: Кабмін прийняв рішення щодо електронного документообігу в закладах освіти (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні введуть електронні журнали та щоденники в школах. Кабмін прийняв відповідне рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення уряду.
Це рішення дозводить встановити електронний документообіг та автоматизувати роботу зі збору та опрацювання даних від закладів освіти. А також ввести електронні щоденники та журнали.
Кабмін затвердив положення про програмно-апаратний комплекс "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту".