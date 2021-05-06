Введение COVID-паспортов поддерживают около четверти украинцев

Среди украинцев нет поддержки возможного введения COVID-паспортов . Одобрят такое нововведение чуть больше четверти (27%), выступают против треть (34%) опрошенных.

При этом еще около трети жителей страны (30%) введение "паспортов вакцинации" безразлично, а каждый десятый (9%) не определился.

Применение "паспорта вакцинации" для зарубежных поездок считает оправданным меньше половины украинцев (44%), тогда как применение "паспорта вакцинации" для публичных мероприятий и поездок по Украине считают оправданным соответственно 4% и 3% респондентов.

В то же время 16% жителей Украины оправдывают использование "паспорта вакцинации" во всех аспектах повседневной жизни, а 3% считают его абсолютно не нужным. Треть украинцев (30%) не определились.

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 23 по 30 апреля 2021 года среди 1804 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.