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Введение COVID-паспортов поддерживают около четверти украинцев

Новина українською → Украина, Четверг 06 мая 2021 13:37
Введение COVID-паспортов поддерживают около четверти украинцев Фото: украинцы выступают против COVID-паспортов (Huw Fairclough/Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Среди украинцев нет поддержки возможного введения COVID-паспортов. Одобрят такое нововведение чуть больше четверти (27%), выступают против треть (34%) опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

При этом еще около трети жителей страны (30%) введение "паспортов вакцинации" безразлично, а каждый десятый (9%) не определился.

Введение COVID-паспортов поддерживают около четверти украинцев

Применение "паспорта вакцинации" для зарубежных поездок считает оправданным меньше половины украинцев (44%), тогда как применение "паспорта вакцинации" для публичных мероприятий и поездок по Украине считают оправданным соответственно 4% и 3% респондентов.

Введение COVID-паспортов поддерживают около четверти украинцев

В то же время 16% жителей Украины оправдывают использование "паспорта вакцинации" во всех аспектах повседневной жизни, а 3% считают его абсолютно не нужным. Треть украинцев (30%) не определились.

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 23 по 30 апреля 2021 года среди 1804 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, в апреле 2021 года 43% украинцев были готовы сделать прививку от COVID-19 в ближайшие несколько месяцев. Ответили, что не готовы, 52% респондентов.

Отметим, в начале лета Евросоюз планирует введение паспортов вакцинации от COVID-19. Запуск "зеленого" сертификата даст возможность странам открыть границы и возобновить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.

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