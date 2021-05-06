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Введення COVID-паспортів підтримують близько чверті українців

Новость на русском → Україна, Четвер 06 травня 2021 13:37
Введення COVID-паспортів підтримують близько чверті українців Фото: українці виступають проти COVID-паспортів(Huw Fairclough / Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Серед українців немає підтримки можливого введення COVID-паспортів. Схвалять таке нововведення трохи більше чверті (27%), виступають проти третина (34%) опитаних.

Про це свідчать дані опитування Research & Branding Group.

При цьому ще близько третини жителів країни (30%) введення "паспортів вакцинації" байдуже, а кожен десятий (9%) Не визначився.

Введення COVID-паспортів підтримують близько чверті українців

Застосування "паспорта вакцинації" для закордонних поїздок вважає виправданим менше половини українців (44%), тоді як застосування "паспорта вакцинації" для публічних заходів і поїздок по Україні вважають виправданим відповідно 4% і 3% респондентів.

Введення COVID-паспортів підтримують близько чверті українців

Водночас 16% жителів України виправдовують використання "паспорта вакцинації" у всіх аспектах повсякденного життя, а 3% вважають його абсолютно не потрібним. Третина українців (30%) не визначилися.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 23 по 30 квітня 2021 року серед 1804 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, у квітні 2021 року 43% українців були готові зробити щеплення від COVID-19 у найближчі кілька місяців. Відповіли, що не готові, 52% респондентів.

Зазначимо, на початку літа Євросоюз планує введення паспортів вакцинації від COVID-19. Запуск "зеленого" сертифіката дасть можливість країнам відкрити кордони і відновити туристичні поїздки без проходження самоізоляції і додаткового ПЛР-тестування.

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