Введення COVID-паспортів підтримують близько чверті українців

Серед українців немає підтримки можливого введення COVID-паспортів . Схвалять таке нововведення трохи більше чверті (27%), виступають проти третина (34%) опитаних.

При цьому ще близько третини жителів країни (30%) введення "паспортів вакцинації" байдуже, а кожен десятий (9%) Не визначився.

Застосування "паспорта вакцинації" для закордонних поїздок вважає виправданим менше половини українців (44%), тоді як застосування "паспорта вакцинації" для публічних заходів і поїздок по Україні вважають виправданим відповідно 4% і 3% респондентів.

Водночас 16% жителів України виправдовують використання "паспорта вакцинації" у всіх аспектах повсякденного життя, а 3% вважають його абсолютно не потрібним. Третина українців (30%) не визначилися.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 23 по 30 квітня 2021 року серед 1804 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.